Региональный этап всероссийской гонки «Лыжня России – 2017» прошел в Хабаровском крае. Участие в забегах приняли больше 10 тысяч жителей края. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Это как любители, так и профессиональные спортсмены, которые вышли на старты в Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, поселках Солнечный и Ванино, районе имени Лазо. Наиболее массовая гонка прошла в Хабаровском районе на учебно-спортивной базе «Ильинка». К ней также присоединились руководители органов исполнительной и законодательной власти.
«Сегодня мы все стали свидетелями большого спортивного праздника. По-настоящему весенняя погода объединила около 10 тысяч любителей спорта по всему краю. Это семьи, многие из них пришли с детьми, ветераны лыжного спорта, которые успешно передают свой опыт молодым спортсменам. «Лыжня России» в Хабаровском крае стала по-настоящему народной, и мы еще раз доказали, что наш регион – один из самых спортивных в стране», - отметил заместитель Председателя Правительства Хабаровского края Александр Федосов.
Напомним, что «Лыжня России» проводится уже в 35 раз. В этом году в соревнованиях приняли участие около 1,5 млн человек в 74 регионах РФ.
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