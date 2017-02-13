В рамках программы повышения безопасности движения на железнодорожных переездах будут проведены работы по капитальному ремонту, установке автоматической переездной сигнализации, светодиодных светофоров, улучшению электроснабжения и освещения, а также установка нового резинокордового настила на пересечении с автодорогами. Работы запланированы на 37 переездах, сообщает.
- В Хабаровском крае работы пройдут на 17 переездах. Шесть из них будут капитально отремонтированы. Три в Хабаровске: на ул Металлистов, на станции Хабаровск-1, на Проспекте 60 лет Октября, а также на станциях Дормидонтовка, Кругликово, Хор. Работы будут вестись в период с апреля по октябрь, - рассказал специалист службы корпоративных коммуникаций ДВЖД Александр Серватовский.
Кроме того, на трех переездах в Комсмольске-на-Амуре будет установлена автоматическая сигнализация, два переезда в Амурском районе (между разъездом 303 км и станцией Мылки и на самой станции Мылки) оснастят новым резинокордовым настилом. В этом же районе на трех переездах (на станциях Сонболи, Подали, Мылки) появятся светодиодные светофоры. Электроосвещение обеспечат на переезде в Солнечном районе (на станции Хальгасо). На двух переездах (в Хабаровске на улице Аксенова и в Советской Гавани между станциями Совгавань-сортировочная и Совгавань-город) планируется улучшить электроснабжение. В общей сложности работы на всех 37 объектах ДВЖД оценивает в 14,6 млн рублей. ИА «Хабаровский край сегодня»
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