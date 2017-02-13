Голосование в течение месяца шло на сайте информационного агентства «Открытый город». По результатам голосования голоса пользователей распределились следующим образом: место размещения книжного шкафа на остановке перед ТОГУ набрало 161 голос – это 38%. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
За остановку «Дом ветеранов» в Железнодорожном районе дальневосточной столицы проголосовали 136 раз (32%), а локация у парка имени Ю.А. Гагарина собрала 93 голоса, или 22%. «Радует, что молодежь сама вышла с инициативой изготовить и самостоятельно поставить шкафы для буккроссинга. Они сделали прекрасные шкафы – яркие, защищенные от всевозможных атмосферных явлений. Надеюсь, что они будут стоять долго и вызывать у хабаровчан только положительные эмоции», - отметил начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам Евгений Демин.
Напомним, три шкафа для буккросинга в виде книг были изготовлены в рамках проекта «Читающий Хабаровск». Благодаря этому проекту фонд поддержки молодежных инициатив «Татьянин день» выиграл грант управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации города. Шкафы изготовлены из материалов, устойчивых к атмосферным осадкам, пригодны для установки на улице, выполнены в форме больших книг и смогут украсить вид остановок, скверов, парков города Хабаровска.
Жителям города предлагалось самостоятельно выбрать 3 места для монтажа книжных шкафов. Они были определены после голосования, которое продлилось почти месяц. Установят шкафы в ближайшее время.
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