Хабаровчане выбрали места для установки шкафов для буккроссинга

Голосование в течение месяца шло на сайте информационного агентства «Открытый город». По результатам голосования голоса пользователей распределились следующим образом: место размещения книжного шкафа на остановке перед ТОГУ набрало 161 голос – это 38%. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

За остановку «Дом ветеранов» в Железнодорожном районе дальневосточной столицы проголосовали 136 раз (32%), а локация у парка имени Ю.А. Гагарина собрала 93 голоса, или 22%. «Радует, что молодежь сама вышла с инициативой изготовить и самостоятельно поставить шкафы для буккроссинга. Они сделали прекрасные шкафы – яркие, защищенные от всевозможных атмосферных явлений. Надеюсь, что они будут стоять долго и вызывать у хабаровчан только положительные эмоции», - отметил начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам Евгений Демин.

Напомним, три шкафа для буккросинга в виде книг были изготовлены в рамках проекта «Читающий Хабаровск». Благодаря этому проекту фонд поддержки молодежных инициатив «Татьянин день» выиграл грант управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации города. Шкафы изготовлены из материалов, устойчивых к атмосферным осадкам, пригодны для установки на улице, выполнены в форме больших книг и смогут украсить вид остановок, скверов, парков города Хабаровска.

Жителям города предлагалось самостоятельно выбрать 3 места для монтажа книжных шкафов. Они были определены после голосования, которое продлилось почти месяц. Установят шкафы в ближайшее время.