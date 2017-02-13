План основных мероприятий города Хабаровска на 14 февраля

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 14 февраля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

14 февраля

Мэрия. Заседания постоянных депутатских комитетов Хабаровской городской Думы. Комитет по социальным вопросам - 09.00, малый зал. Комитет по местному самоуправлению – 11:30, малый зал. Комитет по бюджету – 11:30, большой зал. Комитет по городскому хозяйству – 13:00, большой зал.

Информационная встреча «Открытый диалог» с представителями городской думы, администрации Хабаровска, с родительской и педагогической общественностью. КДК «Русь», ул. Герцена, 2. 18:00. Информация по тел: 40-90-78. Шаповалова Наталия Рудольфовна.

Открытие спартакиады ССУЗов по лыжным гонкам. Воронеж-1. 12:00. Информация по тел: 8-909-807-91-65. Ковецкий Сергей Николаевич.

Центральный район. Поздравление юбиляра-долгожителя от имени мэра. 12:00. Информация по тел: 40-88-45. Зеленская И.М.

Индустриальный район. Районный этап городской комбинированной игры «Патриот». Школа № 87, проезд Иртышский, 6. 15:00. Информация по тел: 40-90-46; 40-90-31. Стрельникова Диана Евгеньевна.