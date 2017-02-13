Память воинов-интернационалистов почтят в Хабаровске 15 февраля

В Хабаровском крае 15 февраля пройдут традиционные мероприятия в День памяти воинов-интернационалистов. Обычно колонна участников проходит от Комсомольской площади дальневосточной столицы до площади Славы, где происходит возложение венков и цветов к памятнику погибшим в вооруженных конфликтах и локальных войнах, позже церемония проходит у мемориала «Черный тюльпан» на стадионе имени Ленина.

- В этом году мероприятия начнутся на площади Славы в 11:00, - сообщили в правительстве региона. Напомним, День воинов-интернационалистов отмечается в России в годовщину вывода Советских войск из Афганистана 15 февраля 1989. Хабаровчане выполняли боевые задачи в Корее, Афганистане, Египте, Йемене, Вьетнаме, Мозамбике, Эфиопии и в других точках планеты. Сейчас в крае проживает около 7,5 тыс ветеранов. ИА «Хабаровский край сегодня»