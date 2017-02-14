В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 14 февраля из-за порыва горячей воды и отопления нет в одном доме по адресу пер. Облачный, 72. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 80 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Вчера днем уборкой дорог краевого центра занималась 91 единица техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 35 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 1574 кубометра снега, на дороги города было высыпано 52,1 тонны песчано-соляной смеси и реагента.
По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 37 ДТП, эвакуировано 19 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 8 возгораний, на пульт «03» поступило 814 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 642 единицы общественного транспорта: 39 трамваев, 21 троллейбус и 582 автобуса.
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