Наскальные рисунки у села Шереметьево в Хабаровском крае, относящиеся III - I тыс. до нашей эры, включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, следует из материалов приказа Минкультуры РФ.
Петроглифы расположены на правом берегу реки Уссури, в полутора километрах ниже по течению от находящегося на российско-китайской границе села Шереметьево.
Замначальника управления госохраны объектов культурного наследия правительства Хабаровского края Аркадий Шиповалов уточнил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что в реестр включено пока три местоположения рисунков.
"За последние годы были найдены еще рисунки у Шереметьево - на камнях, раскиданных по достаточно большой территории. Всего порядка семи таких мест. Исследования еще ведутся", - сказал А.Шиповалов.
Он добавил, что новые выявленные петроглифы внесут в реестр, когда эта локация будет полностью изучена.
А.Шиповалов также уточнил, что на нескольких петроглифах обнаружили следы масляной краски - вандалы оставляли на камнях надписи и имена.
"Надписи будем удалять. В прошлом году мы взяли пробы краски и отправили их в Москву, где специалисты определят безопасный для камня растворитель", - сказал А.Шиповалов.
Он также уточнил, что в Хабаровском крае помимо Шереметьевских петроглифов, в госреестр вскоре будут включены Киинские и Сукпайские писаницы - древние рисунки, найденные в районе имени Лазо.Самые известные наскальные письмена, найденные в Хабаровском крае, - петроглифы Сикачи-Аляна. Они в основном выполнены на базальтовых валунах, встречаются на скалах. Расположены по берегу Амура на протяжении шести километров между селами Сикачи-Алян и Малышево. Изображения животных и лиц людей относятся к эпохе мезолита, неолита, раннего железного века и раннего средневековья и датируются XII тыс. до н.э. - первой половиной I тыс. "Интерфакс-Дальний Восток"
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