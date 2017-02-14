Шереметьевские петроглифы в Хабаровском крае включили в госреестр объектов культурного наследия

Наскальные рисунки у села Шереметьево в Хабаровском крае, относящиеся III - I тыс. до нашей эры, включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, следует из материалов приказа Минкультуры РФ.

Петроглифы расположены на правом берегу реки Уссури, в полутора километрах ниже по течению от находящегося на российско-китайской границе села Шереметьево.

Замначальника управления госохраны объектов культурного наследия правительства Хабаровского края Аркадий Шиповалов уточнил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что в реестр включено пока три местоположения рисунков.

"За последние годы были найдены еще рисунки у Шереметьево - на камнях, раскиданных по достаточно большой территории. Всего порядка семи таких мест. Исследования еще ведутся", - сказал А.Шиповалов.

Он добавил, что новые выявленные петроглифы внесут в реестр, когда эта локация будет полностью изучена.

А.Шиповалов также уточнил, что на нескольких петроглифах обнаружили следы масляной краски - вандалы оставляли на камнях надписи и имена.

"Надписи будем удалять. В прошлом году мы взяли пробы краски и отправили их в Москву, где специалисты определят безопасный для камня растворитель", - сказал А.Шиповалов.

Он также уточнил, что в Хабаровском крае помимо Шереметьевских петроглифов, в госреестр вскоре будут включены Киинские и Сукпайские писаницы - древние рисунки, найденные в районе имени Лазо.

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