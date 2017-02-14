Хабаровчанам предлагают поделиться кровью в День всех влюблённых

Хабаровская станция переливания крови проведёт акцию в честь Дня всех влюбленных «Подари капельку любви тем, кому она необходима». Стать донорами приглашают всех 14 февраля. Каждая донорская пара получит сувениры с символикой службы крови и валентинку.

Как отмечают организаторы, для участия в акции не обязательно быть супружеской парой. Доноров ждут с 9 до 11 часов по адресу Волочаевская, 46. Медики отмечают, что перед сдачей крови обязательно соблюдение диеты донора. Это значит, что за 48 часов до сдачи запрещено употреблять алкоголь, соленья, копченую, острую и жареную пищу. В списке не рекомендуемых продуктов – орехи, финики, бананы, свёкла, черника, колбасные изделия, чипсы, сухарики, халва, семечки, всевозможные снеки, а также кетчуп и майонез. ИА «Хабаровский край сегодня»