За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 9 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
На учете в ГИМС Главного управления состоит 31 ледовая переправа (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-2, МР им. Лазо-9, Охотский МР-4, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский МР-1, Хабаровский МР – 3, Ульчский МР-6). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.
За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Работа коммунальных и дорожных служб: 13.02.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 86 ед. техники; в г. Хабаровске 2169 чел. 163 ед. тех., вывезено 468 м3 снега, посыпано ПСС 48,2 т.
Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 06.02.2017 г. по 12.02.2017 г. зарегистрировано 9597 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. В целом эпидемиологический порог по краю не превышен (- 24,0 % в сравнении с эпидпорогом). Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Вяземском районе.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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Хабаровск
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без существенных осадков
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юго-западный 5-10 м/с
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от -14ºС до -16ºС
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от -5ºС до -7ºС
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Южные районы
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местами небольшой снег
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юго-западный 4-9 м/с
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от -12ºС до -17ºС
|
от -2ºС до -7ºС
|
Центральные районы
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местами небольшой снег
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юго-западный, западный 2-10 м/с
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от -8ºС до -27ºС
|
от -1ºС до -12ºС
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Северные районы
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преимущественно без осадков
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северо-западный 2-14 м/с
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от -10ºС до -21ºС
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от -5ºС до -14ºС
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения 112
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