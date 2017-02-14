Оперативная информация на 14 февраля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 9 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления состоит 31 ледовая переправа (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-2, МР им. Лазо-9, Охотский МР-4, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский МР-1, Хабаровский МР – 3, Ульчский МР-6). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.

За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: 13.02.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 86 ед. техники; в г. Хабаровске 2169 чел. 163 ед. тех., вывезено 468 м3 снега, посыпано ПСС 48,2 т.

Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 06.02.2017 г. по 12.02.2017 г. зарегистрировано 9597 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. В целом эпидемиологический порог по краю не превышен (- 24,0 % в сравнении с эпидпорогом). Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Вяземском районе.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без существенных осадков юго-западный 5-10 м/с от -14ºС до -16ºС от -5ºС до -7ºС Южные районы местами небольшой снег юго-западный 4-9 м/с от -12ºС до -17ºС от -2ºС до -7ºС Центральные районы местами небольшой снег юго-западный, западный 2-10 м/с от -8ºС до -27ºС от -1ºС до -12ºС Северные районы преимущественно без осадков северо-западный 2-14 м/с от -10ºС до -21ºС от -5ºС до -14ºС

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

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