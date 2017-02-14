Проверки за состоянием пищеблоков во всех образовательных учреждениях начались в Хабаровске после случая с жуками в каше в одном из детских садов, сообщает пресс-служба городской администрации.
Отмечается, что хабаровское управление образования усилило контроль за соблюдением санитарных норм в столовых школ и детских садов. Специалисты отслеживают качество поступающих продуктов, проверяют технологию приготовления пищи, работу бракеражных комиссий.
Уточняется, что крупу, в которой нашли насекомых, вернули поставщику. Заведующую детским садом, допустившую нарушения санитарных норм, уволили.
Как сообщалось ранее, об инциденте с некачественными продуктами в саду сообщили местные СМИ. СУ СК РФ по Хабаровскому краю по этому факту начало проверку. "Интерфакс-Дальний Восток"
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