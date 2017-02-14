Операция «Гараж», организованная управлением регионального государственного контроля и лицензирования правительства края, пройдет с 6 февраля по 28 апреля. Ее цель – профилактика нарушений экологических и санитарно-эпидемиологических требований, которые предъявляются к гаражно-строительным кооперативам (ГСК).
- Мы начинаем с широкой информационно-разъяснительной работы, - сказал начальник отдела по надзору в области обращения с отходами и охраны недр управления регионального контроля и лицензирования Александр Сипин.- Для владельцев недвижимости подготовлены материалы с перечнем нормативно-правовых требований природоохранного законодательства.
Для тех, кто пренебрегает правилами обращения с отходами, предусмотрена административная ответственность: штраф от 100 до 250 тыс рублей для юридических лиц, от 1 до 3 тыс рублей – для граждан. За уничтожение плодородного слоя почвы, а также загрязнение земель, нарушителям грозит более серьезный штраф: от 40 до 80 тыс рублей для юридических лиц, от 5 до 10 тыс рублей – для частных владельцев гаражей.
Контролирующие органы обращают особое внимание представителей ГСК на сбор отработанных ртутьсодержащих ламп дневного света. Для их утилизации должно быть оборудовано специальное место – это может быть запирающийся контейнер или ящик. ИА «Хабаровский край сегодня»
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