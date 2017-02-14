На Хабаровский край надвигается снежный циклон

На смену солнечной погоде в Хабаровском крае скоро придет снегопад. Очередной циклон будет не столь сильным, как предыдущий, однако задержится в регионе на три дня, сообщили в региональном гидрометцентре.

Первый снег начнет падать в среду. Основная масса осадков выпадет в регионе в четверг и в ночь на пятницу. Наиболее неприятные последствия циклона ожидают жителей региона после его ухода.

- После прохождения циклона в крае температурный фон понизится до -20 -25 градусов ночью и -10 -17 градусов днем. Что касается Хабаровска, здесь температура опустится до -20 ночью и 10 – 11 градусов днем, - рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

Холодать в регионе будет в течение четырех – пяти дней, до середины следующей недели. После чего, если наступит вновь солнечная погода, воздух прогреется до -6 -8 градусов. ИА «Хабаровский край сегодня»