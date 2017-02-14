45 предприятий края получили право использовать логотип «Наш выбор 27»

В Хабаровском крае продолжается реализация Народного проекта «Наш выбор 27», участниками которого становятся все больше производителей продуктов питания. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На сегодняшний день право использовать логотип получили уже 45 предприятий края. В их числе ООО «Мерилен», «Мостовик плюс», «ДВ-Ареал», «Лесные продукты», «Масложирокомбинат «Хабаровский», «Виорд Хлеб» АО «Хорское» и ряд других. Они организовали ребрендинг своей продукции.

Как сообщили в комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края, в среднем с момента разработки нового дизайна до выпуска этикетки проходит несколько месяцев.

Те предприятия, которые подали заявки в конце прошлого года уже реализуют свою продукцию с новым логотипом. Это АО «Ликеро-водочный завод «Хабаровский», ООО «Мясное дело», а также ООО «Мерилен» и «Новоторг», которые маркируют товары специальными стикерами. В конце февраля к ним присоединится еще ряд производителей.

«Мы ожидаем, что к этому времени многие уже получат новые брендированные этикетки. Так, по логотипу «Наш выбор 27» можно будет узнать несколько предприятий, выпускающих хлебобулочные изделия и безалкогольные напитки, минеральную воду, колбасные изделия. С марта в продажу поступит брендированная продукция ОАО «Племптицезавод «Хабаровский», а с апреля – ОАО «Комбинат детского питания «Молочный край», - отмечает председатель комитета Николай Крецу.

По его словам, к реализации проекта подключаются торговые сети и магазины, которые организовали оформление торговых отделов. Активно эта работа проводится в муниципальных образованиях.

Напомним, что продвижение продуктового бренда региона является первым этапом в реализации краевого проекта по поддержке местного производителя. Второй предполагает создание профильной программы. В ее рамках предприятиям планируется помочь увеличить загрузку и нарастить производственные мощности, а также компенсировать часть издержек.