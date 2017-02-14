Около 14 тысяч граждан в прошлом году воспользовались услугами «социального такси»

В Хабаровском крае продолжает работать служба «социального такси». В прошлом году ее услугами смогли воспользоваться 13773 жителя региона. Вызвать спецавтомобиль можно было в Амурском, Вяземском, имени Лазо, Николаевском и Хабаровском районах, а также в четырех городах: в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске и Николаевске. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как уточнили в министерстве соцзащиты населения края, сейчас в распоряжении такси 11 современных машин. Среди них есть как легковые, так и микроавтобусы, которые приспособлены для транспортировки малоподвижных людей. На вооружении имеется гусеничный подъемник, с помощью которого инвалид, пользующийся коляской, может удобно спуститься с верхних этажей многоквартирного дома.

«Главная особенность нашего такси заключается в том, что вместе с машиной можно заказать услугу сопровождения, - рассказала начальник отделастационарных учреждений и социального обслуживания минсоцзащиты населения края Наталья Варламова. - В этом случае квалифицированный сотрудник поможет выйти из дома, сесть в автомобиль, выйти из машины, добраться до места назначения и вернуться обратно. Именно в такой помощи нуждаются инвалиды, престарелые люди, которые не могут самостоятельно передвигаться на большие расстояния».

Наталья Варламова заметила, что при этом расценки «социального такси» значительно ниже рыночных. Для примера, в Хабаровске час работы автомобиля с сопровождением стоит 177 рублей. В Комсомольске-на-Амуре услуга обойдется чуть дороже – 187 рублей.

«Хочу обратить внимание, что стоимость поездок в этом году останется такой же, как и в прошлом, - уточнила Наталья Варламова. – Это социальная услуга, поэтому мы будем выдерживать уровень оплаты, доступный для наших клиентов. Цена разового использования составляет примерно 30% от социального тарифа».

Сегодня услугой «социального такси» в Хабаровском крае могут воспользоваться инвалиды 1, 2 и 3-й групп, а также граждане старше 80-ти лет. Поехать на таком такси можно лишь в случае социальной необходимости в учреждение обслуживания. Это может быть больница, дом культуры, спортивный объект, банк или аэропорт.

Вызывать такси разрешено неограниченное число раз. Для этого необходимо предварительно оставить заявку. Воспользоваться услугой можно в порядке очереди, но преимущество при вызове автомобиля будут иметь инвалиды и дети-инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках.

Напомним, что служба социального такси действует Хабаровском крае с 2013 года.