УФНС: Заяви о праве на налоговые льготы до 1 апреля

До 01 апреля 2017 года необходимо успеть сообщить о своём праве на льготу по налогам на имущество или транспорт. После указанного срока будут формироваться сводные налоговые уведомления за 2016 год. В случае отсутствия в базе данных налоговых органов сведений о праве налогоплательщика на льготы, сумма налога будет рассчитываться без учета этого права. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.

УФНС России по Хабаровскому краю обращает внимание, что с 1 января 2015 года изменился порядок предоставления льгот по налогу на имущество физических лиц. Теперь льготные категории граждан освобождаются от уплаты налога только по одному объекту каждого вида по выбору налогоплательщика (например, по одной квартире, дому или гаражу).

Соответствующее уведомление с указанием объекта, в отношении которого будет применяться льгота, следует представить в любой территориальный налоговый орган. При непредставлении такого уведомления льгота будет действовать в отношении объекта с максимальной суммой налога.

Также следует учитывать, что, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, использование налоговых льгот является правом, а не обязанностью налогоплательщика и носит заявительный характер. То есть налогоплательщик сам решает, использовать налоговую льготу, отказаться от нее либо приостановить ее использование.

Для того чтобы суммы налогов были исчислены корректно, налогоплательщики должны своевременно предоставлять в налоговые органы документы, подтверждающие свое право на налоговые льготы. Тем налогоплательщикам, которые получили право на льготу в 2016 году, УФНС России по Хабаровскому краю рекомендует сообщить об этом уже сейчас, не дожидаясь направления налоговых уведомлений. При себе надо иметь копию документа – пенсионного удостоверения, справки об инвалидности и т.п.

С перечнем льгот по имущественным налогам, установленным в конкретном муниципальном образовании, можно ознакомиться в Интернет-сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Представить заявление на льготу и подтверждающие ее документы можно любым удобным для Вас способом: лично, по почте или через Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России.