Свои исследования в области экологии участники представят в формате стендап-шоу. У выступающих будет только 7 минут, чтобы доходчиво и интересно рассказать зрителям о своих исследованиях. Главное требование к участникам – отсутствие в презентации терминологии. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Победителя битвы определят с помощью аплодисментов и шумомера – специального прибора для измерения уровня звука. «Мы хотим, чтобы дети рассказали о науке доступным языком. В прошлом году мы участвовали в научной битве в рамках дальневосточного WorldSkills, такой формат нам понравился, поэтому в год экологии решили сделать городскую битву в этом интересном формате. Участвовать в ней будут учащиеся 4-6 классов, будут выступления на тему экологии», - рассказала директор городского детского эколого-биологического центра Татьяна Борзенкова.
Научная битва пройдёт в рамках детского экологического форума. Его организует мэрия Хабаровска совместно с детскими экологическими центрами. Цель форума – повысить интерес у школьников к естественным наукам и привлечь их к исследовательской работе. Городской форум будет проходить в течение всего марта. В его рамках будут организованы олимпиады и научно-практические конференции по секциям ботаники, агрономии, орнитологии и других.
Участниками форума могут стать учащиеся с 1-го по 11-й класс. Приём заявок на участие в научной экологической битве начнется с 20 февраля. Телефон для справок 58-34-71.
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