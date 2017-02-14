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В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 15 февраля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

15 февраля

Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества:

- концерт. Хабаровская краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 10:30-12:00;

- шествие ветеранов боевых действий, родственников погибших военнослужащих и общественности. От Комсомольской площади до мемориала на площади Славы. 12:30-12:45;

- возложение цветов. Площадь Славы. 12:45-13:10;

- возложение цветов к памятнику «Черный тюльпан». Стадион им. Ленина. 13:45-14:00;

- посещение мест захоронения погибших воинов. 14:30-15:40.

Тематическое занятие «Волочаевские дни». Центр патриотического воспитания. Ул. Тургенева, 65Б. (по записи) Информация по тел: 8-984-176-00-70. Кобзев Никита Сергеевич.

Открытие спартакиады ССУЗов по лыжным гонкам. Воронеж-1. 12:00. Информация по тел: 8-909-807-91-65. Ковецкий Сергей Николаевич.

Индустриальный район. Районный этап городской комбинированной игры «Патриот». Школа № 87, проезд Иртышский, 6. 15:00. Информация по тел: 40-90-46; 40-90-31. Стрельникова Диана Евгеньевна.

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