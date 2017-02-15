Информация городской диспетчерской службы на 15 февраля 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 15 февраля нет отключения горячей, холодной воды и отопления. В городе не работает 68 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 92 единицы техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 36 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 1733 кубометра снега, на дороги города было высыпано 13,9 тонны песчано-соляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 51 ДТП, эвакуировано 15 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 3 возгорания, на пульт «03» поступило 773 вызова. Сегодня утром на маршруты вышло 637 единиц общественного транспорта: 41трамвай, 21 троллейбус и 574 автобуса.