В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 15 февраля нет отключения горячей, холодной воды и отопления. В городе не работает 68 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 92 единицы техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 36 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 1733 кубометра снега, на дороги города было высыпано 13,9 тонны песчано-соляной смеси и реагента.
По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 51 ДТП, эвакуировано 15 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 3 возгорания, на пульт «03» поступило 773 вызова. Сегодня утром на маршруты вышло 637 единиц общественного транспорта: 41трамвай, 21 троллейбус и 574 автобуса.
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