Лучшие проекты инициативных граждан получат грантовую поддержку

В Хабаровском крае объявлен конкурс по отбору народных проектов. Лучшие из них получат гранты в рамках региональной программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщили в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, за несколько лет с помощью средств муниципалитета, региональной казны и собственных вложений граждан, в регионе реализовано более 60 социальных проектов. Учитывая большую значимость данного направления, в 2017 г. на эти цели по поручению Губернатора края выделено около 50 млн рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в 2016-ом.



«Конкурс пользуется большой популярностью и мы рассчитываем, что сможем профинансировать в два раза больше заявок. По нашим расчетам это не менее 30 проектов. Как правило, большинство инициатив жителей касаются благоустройства территории. Это реконструкция объектов электро- и водоснабжения, социальной инфраструктуры, автодорожной сети, культурных объектов и мест массового отдыха», - отмечает заместитель начальника управления развития сельских территорий министерства Виктор Семанив.

По его словам, министерство будет вести прием документов с 27 февраля по 3 апреля. Участие могут принять все муниципальные образования, за исключением городских округов (районов). Заявки можно направлять по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева – Амурского 19, каб. 427, контактный телефон: (4212) 32 -77 – 52. Победителей объявят в апреле после заседания экспертной комиссии.

Напомним, что согласно условиям участия в программе, не менее 1% средств должны собрать сами граждане, не менее 1% - организации, 5% проекта – финансирование бюджетов поселения, до 93% средств предоставляет Правительство края по конкурсу. Среди главных условий получения поддержки - социальная значимость предлагаемой идеи.