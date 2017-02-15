Заменить 12 тыс. кассовых аппаратов необходимо в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на смену привычным кассовым аппаратам пришли онлайн-кассы. На сегодняшний день в регионе зарегистрированы 324 кассы нового образца. Всего к 1 июля необходимо будет заменить 12 тыс технических изделий.

Согласно новым правилам с контрольно-кассовой техникой, с 1 июля 2017 года продавец будет обязан не только предоставить покупателю кассовый чек в привычном бумажном виде, но и направить электронный документ по желанию клиента в его адрес. Что касается интернет-магазинов, то бумажные чеки с них не требуют, а вот электронные они должны предоставить покупателю.

«Переход к новому порядку применения контрольно-кассовой техники проходит в три этапа. Начиная с 1 февраля идёт регистрация касс новых образцов. С 1 июля онлайн-кассы станут обязательными для всех, кто уже использует контрольно-кассовое оборудование. А с 1 июля следующего года новый порядок распространяется на тех, кто в настоящее время не обязан применять ККТ – это плательщики единого налога на вменённый доход, плательщики, применяющие патентную систему налогообложения, а также лица, занятые в сфере услуг», – сказал заместитель начальника контрольного отдела УФНС России по Хабаровскому краю Станислав Резь.

Добавим, что на сегодняшний день в реестр контрольно-кассовой техники включены 53 модели кассовой техники нового образца. При этом есть возможность модернизировать часть старого оборудования. Зарегистрировать новую контрольно-кассовую технику можно с помощью интернета, воспользовавшись личным кабинетом ККТ, размещённым на сайте ФНС России.

«Хотел бы отметить, что серьёзно выросли штрафные санкции за неприменение ККТ. Исключена уравниловка. На гражданских лиц накладывается штраф в размере 0,25 - 0,5 от суммы неучтённой выручки, но не более 10 тыс рублей, для юрлиц и предпринимателей – от 0,75 до одного размера, но не более 30 тыс рублей. При повторном для индивидуальных предпринимателей или юрлиц – приостановление деятельности на срок до 90 суток», – добавил Станислав Резь.

По словам спикера, стоимость новой техники может варьироваться от 17 до 70 тыс рублей. При этом, модернизация старого оборудования может стоить около 12 тыс рублей. Напомним, изменения вводятся в соответствии с федеральным законом «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных расчетов или расчетов с использованием платежных карт». В России будет введена передача информации в режиме онлайн на сервер налоговой службы в момент расчета покупателя. По замыслу разработчиков закона, такая технология позволит контролировать исчисление и своевременность уплаты налогов и сборов, автоматически выявлять нарушения. ИА «Хабаровский край сегодня»