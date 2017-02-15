В Хабаровском крае продолжается вакцинация против клещевого энцефалита

По информации министерства здравоохранения края в ходе прививочной кампании против клещевого энцефалита в регионе привиты 84 тысячи человек – 82% от плана. Вакцину против опасного вируса, в том числе, получили 36 тысяч детей.

Особое внимание медики уделяют тем, кто входит в так называемую группу риска. В первую очередь это работники леспромхозов, геологоразведочных предприятий, строители автомобильных и железных дорог, охотники, туристы, студенты и школьники.

"Для профилактики клещевого энцефалита используется инактивированная вакцина – в ней содержится убитый вирус, что исключает возможность заражения. В этом году ее получат 102 тысячи жителей края. Прививки ставят в поликлиниках по месту жительства, в образовательных учреждениях, по месту работы при наличии договора между руководителями предприятия и поликлиникой", - отметил начальник отдела министерства здравоохранения края Владислав Ходжер.

Он также напомнил, что дальневосточный вид вируса вызывает наиболее тяжелые формы заболевания. Ежегодно за медицинской помощью в учреждения здравоохранения края обращается около 5 тысяч человек, пострадавших от присасывания клеща, из них 30% - дети.

Так, в прошлом году в лечебные учреждения края по поводу укуса клеща обратились почти семь тысяч человек. Зарегистрировано 60 фактов заражения клещевым боррелиозом и пять - клещевым энцефалитом. Ежегодно на протяжении последних трех лет один из таких случаев заканчивался летальным исходом.

В Хабаровском крае потенциально опасными признаны территории 16 районов.