В Хабаровском крае стартовал обучающий проект «Развивай свой гектар»

В школах края началась реализация специального обучающего проекта «Развивай свой гектар». В его рамках учащимся рассказывают об особенностях получения земельных участков, а также различных формах организации своего дела. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Первой площадкой проекта стал Краевой центр образования. Для школьников здесь провели специальный квест, после прохождения которого они узнали о том, где лучше оформлять земельные наделы в зависимости от выбранного бизнес-проекта. Среди основных направлений для развития своего дела молодые люди выделили пчеловодство и животноводство.

«Решение о подаче заявки на получение земли в семье принимают, конечно же, взрослые, но и детям будет полезна информация о том, какие возможности предоставляет государство. Кроме того, они могут помочь своим родителям определиться с выбором площадки для организации семейного дела. Подобные уроки пройдут во всех школах края. Руководство образовательных учреждений самостоятельно определяет форму проведения мероприятия: это может быть открытый урок, информационный журнал, флэш-моб, либо что-то другое», — рассказала консультант управления общего образования минобрнауки края Юлия Алексеева.

По ее словам, е после Краевого центра образования до конца месяца аналогичные площадки для школьников организуют в средних школах №80, 32, 15.

Напомним, что по данным на понедельник, 13 февраля, в Хабаровском крае зарегистрировано 8302 заявки на оформление «дальневосточного гектара», из них 3610 подано с начала реализации третьего этапа федерального проекта. Особым спросом пользуются земли, расположенные в имени Лазо (1443 заявки), Хабаровском (949 заявок), Амурском (416), Советско-Гаванском (400), Ульчском (364) районах.

Помимо жителей края на участки претендуют граждане, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, республике Крым и других субъектах РФ.