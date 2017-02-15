Благотворительная акция пройдет в последние выходные февраля в соборе Успения Божией Матери и храме Покрова Пресвятой Богородицы. Она приурочена к сырной седмице или масленице — неделе, завершающей подготовительный период к Великому посту.
Организаторы приглашают прихожан и горожан поделиться вкусными блинами, которые можно принести: 24 февраля с 15-00 до 18-00 в нижний храм Успения Божией Матери на Комсомольской площади 25 февраля в течение дня в храм Покрова Пресвятой Богородицы, по адресу ул. Вологодская, 28 а, (район Пятой площадки).
Блины будут переданы нуждающимся женщинам с детьми в кризисные центры, подопечным богадельни социального отдела Хабаровской епархии и в пансионат для престарелых «Благо». Ими будут угощать прихожан и гостей после службы. ИА «Хабаровский край сегодня»
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