В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 16 февраля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
16 февраля
Заседание Молодежного совета при администрации города Хабаровска. Центр патриотического воспитания. 11:00. Информация по тел: 40-98-92. Панюшкин Семен Викторович.
Первенство города по тяжелой атлетике. Стрелковый комплекс, ул. Советская, 1. 13:00-15:00. Информация по тел: 8-914-182-23-43. Чеварски Петр Павлович.
Железнодорожный район. Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию образования ветеранской организации, церемония награждения ветеранов Железнодорожного района. Хабаровский торгово-экономический техникум, ул. Карла Маркса, 136. 11:00. Информация по тел: 30-10-68. Пивень Оксана Андрияновна.
Железнодорожный район. Торжественный пленум Совета ветеранов Железнодорожного района, посвященный 30-летию Хабаровской ветеранской организации. Дом ветеранов, ул. Мирная, 16. 11:00. Информация по тел: 41-96-26. Корниенко Николай Николаевич.
Центральный район. Торжественное собрание, посвященное 30-летию ветеранской организации Центрального района. ДВИУ РАНХиГС, ул. Муравьева-Амурского, 33. 15:30. Информация по тел: 40-89-15; 40-89-16; 32-71-46.
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