Доходы в казну Хабаровского края увеличатся на 5,2 млрд рублей

Общий объём доходов бюджета Хабаровского края на 2017 год увеличится на 5,2 млрд рублей, в том числе на 4,9 млрд рублей за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и на 0,3 млрд за счёт средств госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. На эту же сумму увеличиваются и расходы краевой казны. Дефицит краевого бюджета останется без изменений.

«Увеличены расходы 20 из 34 государственных программ. Наибольшее увеличение объёма бюджетных ассигнований предусмотрено на развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение дорожной деятельности на 1,045 млрд, в том числе 625 млн рублей – средства федерального бюджета, 826,1 млн – бюджетные ассигнования неиспользованные в 2016 году. На повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения выделен 1,1 млрд рублей, в том числе за счёт субсидии федерального бюджета. На капитальное строительство объектов коммунальной инфраструктуры в Комсомольске-на-Амуре – 546,5 млн, это строительство объектов реконструкции канализации – 499,1 млн рублей, модернизация инфраструктуры водоснабжения – 47,4 млн рублей», – сказала председатель постоянного комитета Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию Наталия Пудовкина.

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемый на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017 год предлагается увеличить на 116,2 млн рублей. Кроме того, поправками предусмотрено увеличение межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам.

Согласно нормативному документу, с учётом поправок основные параметры краевого бюджета на 2017 год составили: доходы – 76 млрд рублей, расходы – 86,3 млрд рублей. На 2018 год доходы предлагается увеличить на 1,09 млрд рублей, расходы на 1,1 млрд. На 2019 год доходы и расходы составят 74,1 млрд рублей, бюджет планируется без дефицита. Подобные коррективы важно было принять до 1 марта.

Распределение субсидий впервые проходит по новым правилам: соглашения с регионами на получение средств должны быть заключены до этой даты. Срок на то, чтобы учесть дотации в собственных бюджетах и заложить в них софинансирование, для субъектов Федерации сократился на четыре месяца. На внеочередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края законопроект, которым вносятся изменения в закон о краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», принят в качестве закона края. ИА «Хабаровский край сегодня»