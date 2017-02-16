Под нужды инвалидов в Хабаровском крае адаптируют 16 соцобъектов

В Хабаровском крае продолжается реализация проекта «Доступная среда». В этом году под нужды инвалидов планируется адаптировать 16 социально важных объектов. На эти цели направят 14 млн. рублей. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В министерстве социальной защиты населения края уточнили, что в рамках госпрограммы в первую очередь переоборудованию подлежат учреждения из разряда приоритетных. Еще пару лет назад власти совместно с общественниками составили специальный перечень. В него попали больницы, центры соцзащиты, занятости, МФЦ, учреждения культуры, спорта и другие подобные организации, куда наиболее часто обращаются люди с инвалидностью.

«Сегодня в списке числится 236 приоритетных объектов, - пояснила начальник отдела по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов минсоцзащиты населения края Ирина Рощина. – Из них 129 уже дооборудовано под нужды инвалидов. В организациях созданы условия для беспрепятственного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями, а также для получения ими в полном объеме услуг».

В рамках программы «Доступная среда» удобства создаются и в жилых помещениях. В квартирах, где живут инвалиды-колясочники, расширяют дверные проёмы, убирают пороги, устанавливают поручни, меняют расположение розеток и выключателей. В этом году власти зарезервировали около 3,7 млн. рублей на адаптацию 70 квартир.

Напомним, что в 2016 году в Российской Федерации вступили в силу новые требования федерального законодательства, установленные в связи с ратификацией международной Конвенции о правах инвалидов. Теперь, если гражданин с инвалидностью не сможет получить услугу в каком-либо учреждении на месте, ему должны будут предоставить альтернативные варианты. В противном случае предприятия будет оштрафовано на сумму от 20 до 30 тыс. рублей.