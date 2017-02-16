Хабаровские промышленники получили 224 млн долларов от экспорта рыбы

Рыбопромышленники Хабаровского края в 2016 году выловили 375 тыс тонн биоресурсов или 119% к результату прошлого года – это очередной абсолютный максимум за последние 25 лет. «Урожай» трески и крабов вырос в 1,1 раз к 12 месяцам 2015 года, минтая и нерестовой сельди в 1,2 раза, тихоокеанских лососей в 1,3 раза, креветок в 1,7 раза, кальмаров в 4,7 раза.

- Окончательные итоги работы за 12 месяцев 2016 года мы подведём к апрелю, чтобы точно знать - сколько предприятия отрасли заплатили налогов и прочее, - рассказал председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Кирилл Фирсов. – О рекордах не говорим, но сработали в целом положительно. Вышли на чистое третье место по Дальнему Востоку по добыче лососевых, взяли почти 87 тыс тонн - в прошлом году было около 65 тыс.

Из 375 тыс тонн биоресурсов, выловленных хабаровскими предприятиями в Амуре, Охотском, Японском и Беринговом морях и Тихом океане, произведено 300 тыс тонн продукции, на внутренний российский рынок ушло 155 тыс тонн, из них осталось на территории края около 75 тыс тонн. Производство товаров высокой степени переработки составило 40,8 тыс тонн, это на 15,6 % выше прошлогоднего результата.

За рубеж поставлено 144 тыс тонн рыбной продукции (+ 8,6% к 2015 году) на сумму $224 млн, на экспорт в основном ушёл товар, имеющий низкий внутренний спрос – продукция из минтая, прибрежной сельди, ракообразных. В краевой бюджет предприятия рыбодобывающей и перерабатывающей отрасли в 2016 году уже перечислили 1,2 млрд рублей налогов, что в 1,6 раз больше прошлогодних сборов. ИА «Хабаровский край сегодня»