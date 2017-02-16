Будущие первоклассники, принятые в школы Хабаровска по фиктивной временной регистрации, могут быть отчислены

Об этом сообщила начальник городского управления образования Ольга Тен. У родителей, пристроивших своих чад в желанную школу путем оформления «липовой» прописки, есть серьезный повод для беспокойства не только за своих детей, но и за самих себя: напомним, что недавно в России была введена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию граждан по месту жительства или пребывания. Об этом РИА "27 Регион" сообщил сотрудник пресс-службы администрации г. Хабаровска Анна Чак.

Закон гласит, что фиктивной считается регистрация гражданина на основании предоставления заведомо недостоверных сведений или документов, либо регистрация в жилом помещении без намерения проживать в нем, либо регистрация без намерения собственника жилого помещения предоставить это помещение для проживания. Статьей 322.2 УК РФ за совершение такого преступления предусмотрены разные формы наказания – от штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

Как рассказала Ольга Тен, по обращениям администрации школ дальневосточной столицы правоохранительные органы вскоре начнут проверки достоверности регистрации и проживания будущих первоклассников по адресам временной прописки, указанным в документах, предъявленных мамами и папами при записи их детей в первые классы.

«Ни для кого не секрет, что некоторые родители, стремясь записать свое ребенка в престижную или просто желанную им школу, расположенную вне района фактического проживания будущего ученика, идут на оформление фиктивной регистрации. Таким образом, дети, у которых есть постоянная прописка, имеют и временную регистрацию – на месяц, два, три – то есть, оформленную исключительно для зачисления в школу.

При наличии у администрации школы подозрения, что граждане, желающие отдать ребенка в первый класс якобы «по месту жительства», оформили фиктивную регистрацию, сведения об этом будут направлены в УФМС и другие правоохранительные органы, которые проведут проверку. Если факты подтвердятся, виновные будут привлечены к уголовной ответственности, а дети правонарушителей будут отчислены и направлены для записи в школы по реальному месту жительства», - сообщила она.

Отчисление произойдет в соответствии с пп. 2 п. 2 статьи 61 закона «Об образовании я РФ», согласно которому учащийся может быть отчислен из школы в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление. Такое решение будет подкреплено и статьей 5 закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ», которая гласит, что в случае выявления факта фиктивной регистрации гражданина РФ в жилом помещении он будет снят с регистрационного учета.

Поводов для проведения проверок правоохранительными органами вполне достаточно. Например, в девяти школах краевого центра, где уже завершен набор первоклассников (школы №№ 12, 30, 33, 63, 44, гимназиях №№ 5 и 6, лицее «Ступени и школе «Открытие»), из 765 принятых учеников на основании постоянной прописки было зачислено 558 кандидатов в первоклассники и 207 – на основании временной регистрации, то есть – почти половина набранных.

Стоит отметить, что проверке на достоверность временной прописки первоклассников подвергнутся все хабаровские школы – эта мера не будет применена выборочно. В случае выявления детей с фиктивной регистрацией и их отчисления из школы, освободившиеся места в ходе очередных дней записи в июле текущего года смогут занять дети, действительно проживающие в районе, к которому относится учебное заведение, но не сумевшие попасть в него с первым потоком.

«Данная ситуация возникла по вполне понятным причинам. Родители хотят определить своих детей в престижные, по их мнению, школы – лицеи и гимназии с углубленным изучением того или иного предмета. Администрация города Хабаровска делает все, чтобы таких учебных заведений в городе стало больше. Сейчас строится новая школа в микрорайоне «Ореховая сопка», которая будет готовить потенциальных специалистов для космической отрасли. Наверняка, у родителей она тоже попадет в разряд «престижных». В первую очередь в нее будут зачисляться дети, живущие в данном микрорайоне, а потом на свободные места будем брать всех желающих.

Второе здание школы №27 в поселке имени Горького, находящееся сейчас на капитальной реконструкции, мы тоже планируем сделать специализированной школой, но пока еще не определились с направленностью обучения в ней. Хочу еще раз подчеркнуть, что в Хабаровске абсолютно все школы дают ребятам хорошее, качественное образование, и места в них хватит всем: в этом году мы дополнительно открыли 40 первых классов», - резюмировала Ольга Тен.