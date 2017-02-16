План основных мероприятий города Хабаровска на 17 февраля

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 17 февраля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

17 февраля

Проведение второго этапа городского конкурса клубных формирований и творческих объединений ветеранов. КСК «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 16:00. Информация по тел: 41-97-56. Борисова Галина Георгиевна.

Первенство города по тяжелой атлетике. Стрелковый комплекс, ул. Советская, 1. 13:00-15:00. Информация по тел: 8-914-182-23-43. Чеварски Петр Павлович.

Тематическое занятие «Волочаевские дни». Центр патриотического воспитания. Ул. Тургенева, 65Б. (по записи) Информация по тел: 8-984-176-00-70. Кобзев Никита Сергеевич.

День открытых дверей в Хабаровском государственном медицинском колледже. Ул. Фрунзе, 135. 15:00. Информация по тел: 57-09-23 и 56-46-03 Ситкевич Галина Николаевна.

Театрализованное представление, ярмарка ремесел «Масленица у ворот». Центр работы с населением «Доверие», ул. Аксенова, 51а. 14:00. Информация по тел: 41-95-93. Плотникова Анастасия Владимировна.

Железнодорожный район. Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений среди граждан, находящихся в социально опасном положении, в рамках рейда «Социальный автобус». Микрорайон «Хабаровск-2». 13:00. Информация по тел: 40-88-20. Жукова Наталья Петровна.

Индустриальный район. Акция «Социальный автобус» по теме: «Предупреждение употребления новых видов психотропных веществ «спайсов» молодежью и несовершеннолетними». Школа №68, пер.Байкальский, 4. 12:00. Информация по тел: 40-90-35; 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна.

Индустриальный район. Торжественный прием председателем комитета родителей военнослужащих. Комитет по управлению Индустриальным районом, ул. Краснореченская, 87, каб. 21. 14:00. Информация по тел: 40-90-46; 40-90-31. Стрельникова Диана Евгеньевна.