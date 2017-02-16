Снегопад в Хабаровске завершится к субботе

Циклон, которой синоптики ожидали в Хабаровском крае в среду вечером, немного задержался. Его влияние регион ощутил в четверг. Как сообщили в хабаровском гидрометцентре, эпицентр циклона находится в Еврейской автономной области. Однако его облака уже оказывают влияние практически по всей территории региона.

- Снегопады на территории края начали идти в четверг утром. Они продолжатся вплоть до вечера пятницы. Основная масса снега выпадет в ближайшую ночь. В последний рабочий день мы ожидаем лишь небольшой снег. Такая скоротечность циклона объясняется тем, что он очень быстро смещается на восток и уже завтра будет в районе Охотского моря, - прокомментировала начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

При этом синоптики напоминают, что после ухода циклона температура в регионе начнет снижаться. Ночные температуры опустятся до -20 -25 градусов, а днем столбик термометра покажет 10-17 градусов мороза. Похолодание, которое будет последствием континентального циклона, продержится в крае до середины следующей недели. ИА «Хабаровский рай сегодня»