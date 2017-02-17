Информация городской диспетчерской службы на 17 февраля 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 17 февраля из-за порыва холодной воды нет в одном доме по адресу ул. Хабаровская, 25. Отключения горячей воды и отопления нет. В городе не работает 65 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 108 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 47 машин. За минувшие сутки в Хабаровске выпало 5 мм осадков, или 5 см снежного покрова. Предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 970 кубометров снега, на дороги города было высыпано 950 тонн песчано-соляной смеси и 18,8 тонны реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 66 ДТП, эвакуировано 15 автомобией нарушителей правил парковки, зафиксировано 6 возгораний, на пульт «03» поступило 750 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 643 единицы общественного транспорта: 40 трамваев, 2й троллейбус и 582 автобуса.