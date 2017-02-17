Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании Единой государственной информационной системы социального обеспечения, которая позволит сформировать полную адресную поддержку граждан РФ.
«У нас действует сложный многоуровневый порядок мер социальной защиты, в нем учитываются самые разные критерии – от состояния здоровья до стажа работы в районах Крайнего Севера, от числа детей в семье до льгот на получение жилья. Поэтому в новой системе будут храниться сведения обо всех мерах социальной поддержки, и каждый человек сможет получить данные о том, какие гарантии, выплаты или компенсации ему положены. Причем независимо от того, кто их предоставляет – федеральный бюджет, региональные власти или муниципальные органы самоуправления», — рассказал Дмитрий Медведев.
По его словам, информацию о своем пакете пользователь сможет просматривать в любом регионе страны. ИА «Хабаровский край сегодня»
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