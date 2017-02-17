Открытый бассейн станет работать на три часа дольше

С 20 февраля открытый плавательный бассейн в Хабаровске перейдёт на новый режим работы. Так, если раньше временной график работы был с 9 утра до 9 вечера, то уже со следующей недели бассейн можно будет посещать с 7 утра до 22.00 часов. «Действительно, мы увеличиваем часы работы открытого плавательного бассейна.

С подобными просьбами к нам обращались большое количество посетителей. Так, теперь у них появится возможность плавать у нас перед работой», – прокомментировал изменения корреспонденту управляющий открытым плавательным бассейном Евгений Эскин. Стоимость разового посещения осталась прежней – 300 рублей.

Напомним, открытый плавательный бассейн долгое время находился в запущенном состоянии. Капитальный ремонт там не делали с 1958 года. Масштабный ремонт, в рамках реконструкции набережной Хабаровска начался в начале 2016 года. В ноябре того же года бассейн официально открыли. Ввод в эксплуатацию всего комплекса обошёлся в 150 млн рублей. ИА «Хабаровский край сегодня»