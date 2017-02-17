Победители конкурса на лучший инвестпроект в Хабаровске получат по 100 тыс рублей

В Хабаровске объявлен 10-й городской конкурс «Лучший реализованный инвестиционный проект года». Участвовать в состязании, которое пройдёт с 1 по 31 марта, смогут организации и физические лица, выступившие инвестором или осуществляющие функции заказчика-застройщика по объектам с долевым участием в их строительстве, по которым доля бюджетных средств составляет не более 10 % от фактической стоимости объекта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, объекты строительства должны быть завершены и введены в эксплуатацию в период с 1 января до 31 декабря прошлого года. Конкурс проводится в четырёх номинациях: строительство жилых объектов; строительство нежилых объектов; реконструкция зданий и сооружений, техническое перевооружение (модернизация) производства; производство новой продукции (в том числе инновационные проекты). Победитель в каждой из перечисленный категорий получит денежный приз – 100 тыс рублей.

Желающие принять участие в конкурсе могут подать заявку в управление экономического развития администрации города по адресу: ул. Карла Маркса, 66, кабинет 447. Церемония награждения состоится накануне Дня города в мае 2017 года. Ознакомиться с порядком и условиями проведения конкурса можно на официальном сайте администрации города, перейти по ссылке «Полная версия документа: загрузить», либо по тел – 41-94-05. ИА «Хабаровский край сегодня»