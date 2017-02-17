Похолодание ожидается в выходные в Хабаровском крае

Рабочая неделя в Хабаровском крае завершилась снегопадом и прохождением циклона. А вот ближайшие выходные, по ожиданиям синоптиков, пройдут без осадков. Однако небольшие климатические неудобства жителям региона все же придется пережить. В крае наступит похолодание.

- Мы долгое время шли выше нормы на 3 - 4 градуса. Начиная с этих входных температурный фон по всему региону будет снижаться. Постепенно ночные температуры опустятся до -20 -25 градусов, а дневные до -10 - 15 градусов. В Хабаровске вместо уже привычных -6 днем будет около -10 -11, а ночью воздух будет остывать до -20, - рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

При этом синоптики отмечают, что якутские морозы, которые за собой принес минувший циклон, задержатся в регионе меньше чем на неделю. Ближе к 23 февраля температура вновь пойдет вверх. При этом ночные температуры могут остаться на отметке -20 градусов, а дневные температуры вернутся к уровню -6 -8 градусов. ИА «Хабаровский край сегодня»