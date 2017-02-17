План основных мероприятий города Хабаровска на 18 и 19 февраля

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 18 и 19 февраля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

18 февраля

Информационная встреча «Открытый диалог» с представителями городской думы, администрации Хабаровска с родительской и педагогической общественностью. Городской дворец культуры, ул. Ленина,85. 14:00 (время уточнять по телефону). Информация по тел: 40-90-78. Шаповалова Наталия Рудольфовна.

Тематическое занятие «Волочаевские дни». Центр патриотического воспитания. Ул. Тургенева, 65Б. (по записи) Информация по тел: 8-984-176-00-70. Кобзев Никита Сергеевич.

Исторический кинолекторий. Просмотр фильма «Исаев. Пароль не нужен». Центр патриотического воспитания. Ул. Тургенева, 65Б. 17:00. Информация по тел: 8-984-176-00-70. Кобзев Никита Сергеевич.

Лыжная гонка «Волочаевские дни». Спортивная база ДВГАФК с. Ильинка. 11:00. Информация по тел: 8-924-104-93-24. Волокушин Георгий Викторович.

Индустриальный район. Открытый турнир Индустриального района по вольной борьбе «Защитник Отечества». Хабаровский краевой центр художественно-эстетического развития, ул. Архангельская, 25. 11:00. Информация по тел: 40-90-46; 40-90-31.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

19 февраля

Индустриальный район. Открытый турнир Индустриального района по вольной борьбе «Защитник Отечества». Хабаровский краевой центр художественно-эстетического развития, ул. Архангельская, 25. 11:00. Информация по тел: 40-90-46; 40-90-31.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.