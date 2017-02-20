В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 20 февраля нет отключения горячей воды и отопления. Из-за течи холодной воды нет в 7 домах по адресу ул. Краснореченская, 80, 80а,82, 82а, 84, 86, Урицкого, 14. В городе не работает 64 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 34 единицы техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 26 машин. За сутки ими было убрано и вывезено 817 кубометров снега, на дороги города было высыпано 99, 8 тонны песчано-соляной смеси и реагента.
По данным ЕГДС в городе произошло 43 ДТП, зафиксировано 13 возгораний, на пульт «03» поступило 859 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 652 единицы общественного транспорта: 40 трамваев, 22 троллейбуса и 590 автобусов.
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