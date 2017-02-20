Хабаровск войдёт в число Свободных портов

Два дальневосточных региона – Хабаровский край и Камчатка – просят правительство РФ расширить границы Свободного порта, включив в действие режима главные аэропорты в регионах. Соответствующие документы проходят согласование в правительстве РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Мы хотели бы перевести Хабаровск в режим действия Свободного порта, чтобы главные воздушные ворота края смогли принимать иностранных туристов и инвесторов по упрощенному визовому режиму, - сказал глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка. - На Камчатке мы также обсуждали расширение границ Свободного порта и планируем включить в режим порто-франко Елизовский район, потому что там тоже есть международный аэропорт. Как показывает международная практика, упрощение визового режима - это увеличение туристического потока».

Министр уточнил, что согласование поправок в закон о расширении территорий завершено и в ближайшее время документ будет передан в Правительство России. Напомним, упрощенный визовый режим для Свободных портов планируется запустить до начала сентября этого года. ИА «Хабаровский край сегодня»