Корюшка станет доступной рыбой в Хабаровском крае

Проект «Доступная рыба» будет в этом году расширен по ассортименту и географии. «Мы провели переговоры с промысловиками и с марта, когда предприятия начнут добывать корюшку, ее по губернаторской программе предложат хабаровчанам, - рассказал председатель Комитета рыбного хозяйства краевого минприроды Кирилл Фирсов.

- Так что коммерсантам придётся снизить цену на эту рыбу, которая сегодня продается по 250 рублей за килограмм. Согласен, что проект распространяется еще далеко не на все магазины, кому-то неудобно ездить в тот же «Самбери». Но мы стараемся расширять географию, в том числе и на муниципальные районы края».

Всего с 2015 года, когда по инициативе губернатора Вячеслава Шпорта началась реализация проекта «Доступная рыба», по сниженным ценам реализовано примерно 2,5 тыс тонн рыбы, в основном лососевых. «Сначала был период, когда всю «доступную рыбу» просто сметали с прилавков, - напомнил Кирилл Фирсов, - но ажиотаж прошёл и сейчас каждый может спокойно прийти и выбрать: либо по программе по 90 рублей за килограмм нашей горбуши, или камчатскую, сахалинскую до 200 рублей за килограмм и дороже». ИА «Хабаровский край сегодня»