Новости

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 21 февраля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

21 февраля

Спартакиада школьников по лыжным гонкам. Воронеж-1. 12:00. Информация по тел: 8-914-203-12-83. Бугровский Дмитрий Анатольевич.

Последние новости

Предыдущие новости

Похожие новости