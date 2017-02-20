В Хабаровске будут судить 12 членов ОПГ, занимавшихся незаконной "обналичкой" и получивших доход в 29 млн рублей

Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении 12 участников организованной преступной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью на территории региона.

Пресс-служба краевого ведомства сообщает, что обвиняемые - жители Хабаровска, работающие на различных должностях в коммерческих организациях. Они обвиняются по п. "а, б" ч. 2 ст. 172 (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. "б" ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридических лиц через подставных лиц) УК РФ.

По информации прокуратуры, за неполных пять месяцев от незаконной банковской деятельности обвиняемые получили 29 млн рублей.

По данным прокуратуры, хабаровчане организовали преступную группу для "обналичивания" денежных средств с расчетных счетов предпринимателей и коммерческих фирм без оформления документов. Схема была такой: обвиняемые подыскивали людей, готовых за вознаграждение стать индивидуальными предпринимателями, оформить счета и банковские карты, а в последующем посещать налоговые инспекции и банки. Также участники преступной группы готовили фиктивные документы для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Некоторые из обвиняемых подыскивали "клиентов" - руководителей организаций, желающих "обналичить" деньги фирм с расчетных счетов в банках.

"Обвиняемые по поддельным платежным поручениям перечисляли средства "клиентов" через счета подконтрольных организаций на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались деньги. Со снятой суммы в каждом случае обвиняемыми вычиталась "комиссия" - не менее 2%, а оставшиеся средства передавались клиентам", - пояснили в прокуратуре.

Три участника организованной преступной группы ранее заключили досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении ее организатора рассматривается в Центральном районном суде Хабаровска. Кроме того, возбуждены уголовные дела в отношении троих руководителей организаций незаконно "обналичивших" денежные средства. Также будут судить шестерых хабаровчан, которые незаконно использовали свои паспорта для образования юридических лиц. "Интерфакс-Дальний Восток"