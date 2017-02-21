Информация городской диспетчерской службы на 21 февраля 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 21 февраля из-за повреждения трассы горячей воды и отопления нет в семи домах Лермонтова 22, 24; пер. Кадровый 3, 4, 6а; Лермонтова, 13в. Отключения холодной воды нет. В городе не работает 63 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 109 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 30 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 1487 кубометров снега, на дороги города было высыпано 82,4 тонны песчано-соляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 40 ДТП, зафиксировано 8 возгораний, на пульт «03» поступило 805 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 647 единиц общественного транспорта: 40 трамваев, 21 троллейбус и 586 автобусов.