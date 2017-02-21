Оперативная информация на 210 февраля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 13 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления состоит 31 ледовая переправа (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-2, МР им. Лазо-9, Охотский МР-4, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский МР-1, Хабаровский МР – 3, Ульчский МР-6). Закрыта 1 переправа Тугуро-Чумиканский район р. Уда, в районе с. Алгазея. Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.

За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: 20.02.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 79 ед. техники; в г. Хабаровске 1384 чел. 185 ед. тех., вывезено 631 м3 снега, посыпано ПСС 42,7 т.

Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 13.02.2017 г. по 19.02.2017 г. зарегистрировано 8818 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. В целом эпидемиологический порог по краю не превышен (- 38,3 % в сравнении с эпидпорогом). Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Вяземском районе.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-западный 4-10 м/с от -23ºС до -25ºС от -10ºС до -12ºС Южные районы преимущественно без осадков юго-западный 7-12 м/с от -20ºС до -25ºС от -7ºС до -13ºС Центральные районы без осадков юго-западный, северо-западный 2-14 м/с от -15ºС до -35ºС от -5ºС до -17ºС Северные районы преимущественно без осадков (Охотский р-н- местами небольшой снег) западный, северо-западный 6-15 м/с от -15ºС до -33ºС от -9ºС до -17ºС

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

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