За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 13 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
На учете в ГИМС Главного управления состоит 31 ледовая переправа (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-2, МР им. Лазо-9, Охотский МР-4, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский МР-1, Хабаровский МР – 3, Ульчский МР-6). Закрыта 1 переправа Тугуро-Чумиканский район р. Уда, в районе с. Алгазея. Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.
За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Работа коммунальных и дорожных служб: 20.02.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 79 ед. техники; в г. Хабаровске 1384 чел. 185 ед. тех., вывезено 631 м3 снега, посыпано ПСС 42,7 т.
Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 13.02.2017 г. по 19.02.2017 г. зарегистрировано 8818 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. В целом эпидемиологический порог по краю не превышен (- 38,3 % в сравнении с эпидпорогом). Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Вяземском районе.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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Хабаровск
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без осадков
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юго-западный 4-10 м/с
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от -23ºС до -25ºС
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от -10ºС до -12ºС
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Южные районы
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преимущественно без осадков
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юго-западный 7-12 м/с
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от -20ºС до -25ºС
|
от -7ºС до -13ºС
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Центральные районы
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без осадков
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юго-западный,
северо-западный 2-14 м/с
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от -15ºС до -35ºС
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от -5ºС до -17ºС
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Северные районы
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преимущественно без осадков (Охотский р-н- местами небольшой снег)
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западный,
северо-западный 6-15 м/с
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от -15ºС до -33ºС
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от -9ºС до -17ºС
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения 112
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