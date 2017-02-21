УФНС: За границу без долгов

Налоговые органы Хабаровского края осуществляют постоянный контроль за полнотой и своевременностью представления гражданами деклараций о доходах, с которых налогоплательщики должны самостоятельно исчислить и уплатить налог на доходы физических лиц. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.

Однако не все граждане своевременно исполняют эту обязанность. К таким неплательщикам могут быть применены принудительные меры взыскания, вплоть до ареста имущества, запрета на регистрационные действия с транспортными средствами и объектами недвижимости, а также ограничения выезда за границу. Чтобы избежать неприятных ситуаций на границе, чтобы отдых не был испорчен и деньги за турпутевку не были потрачены зря, рекомендуем заранее перед поездкой проверить, нет ли у Вас долгов перед государством по налогу на доходы физических лиц и имущественным налогам.

Необходимо помнить, что прохождение банковских документов через Федеральное казначейство в уплату задолженности займет некоторое время, поэтому проверить есть ли у Вас долги и, при их наличии, оплатить задолженность следует заблаговременно до предполагаемой поездки. Напоминаем, что проверить наличие задолженности по налоговым платежам можно с помощью электронных сервисов официального сайта ФНС России www.nalog.ru «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика для индивидуального предпринимателя».

Наряду с информацией о задолженности, данные сервисы также позволяют получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, начисленных и уплаченных суммах налоговых платежей, наличии переплат. Здесь же Вы можете совершить оплату начислений по налогам, заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и отслеживать в режиме онлайн статус ее камеральной проверки. Кроме того, через Личный кабинет можно обратиться в налоговые органы без личного визита в инспекцию. Для проверки наличия налоговой задолженности по требованиям, содержащимся в решениях суда, рекомендуем также воспользоваться онлайн сервисом, предоставляемым Федеральной службой судебных приставов.