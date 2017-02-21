Налоговые органы Хабаровского края осуществляют постоянный контроль за полнотой и своевременностью представления гражданами деклараций о доходах, с которых налогоплательщики должны самостоятельно исчислить и уплатить налог на доходы физических лиц. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.
Однако не все граждане своевременно исполняют эту обязанность. К таким неплательщикам могут быть применены принудительные меры взыскания, вплоть до ареста имущества, запрета на регистрационные действия с транспортными средствами и объектами недвижимости, а также ограничения выезда за границу. Чтобы избежать неприятных ситуаций на границе, чтобы отдых не был испорчен и деньги за турпутевку не были потрачены зря, рекомендуем заранее перед поездкой проверить, нет ли у Вас долгов перед государством по налогу на доходы физических лиц и имущественным налогам.
Необходимо помнить, что прохождение банковских документов через Федеральное казначейство в уплату задолженности займет некоторое время, поэтому проверить есть ли у Вас долги и, при их наличии, оплатить задолженность следует заблаговременно до предполагаемой поездки. Напоминаем, что проверить наличие задолженности по налоговым платежам можно с помощью электронных сервисов официального сайта ФНС России www.nalog.ru «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика для индивидуального предпринимателя».
Наряду с информацией о задолженности, данные сервисы также позволяют получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, начисленных и уплаченных суммах налоговых платежей, наличии переплат. Здесь же Вы можете совершить оплату начислений по налогам, заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и отслеживать в режиме онлайн статус ее камеральной проверки. Кроме того, через Личный кабинет можно обратиться в налоговые органы без личного визита в инспекцию. Для проверки наличия налоговой задолженности по требованиям, содержащимся в решениях суда, рекомендуем также воспользоваться онлайн сервисом, предоставляемым Федеральной службой судебных приставов.
Предыдущие новости
- Оперативная информация на 21 февраля 2017 года от администрации Хабаровского края - 20/02/2017 23:44
- Информация городской диспетчерской службы на 21 февраля 2017 года - 20/02/2017 21:56
- В Хабаровске будут судить 12 членов ОПГ, занимавшихся незаконной "обналичкой" и получивших доход в 29 млн рублей - 20/02/2017 07:22
- План основных мероприятий города Хабаровска на 21 февраля - 20/02/2017 06:44
- Хабаровские родители, чьи дети не посещают детсады по неуважительным причинам, будут платить больше - 20/02/2017 06:20