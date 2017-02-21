Всероссийский форум "Дни самбо на Дальнем Востоке" соберёт около 400 участников в Хабаровске

В Правительстве края состоялось заседание организационного комитета по проведению в регионе Всероссийского форума "Дни самбо на Дальнем Востоке". Мероприятие пройдет в Хабаровске 24 февраля и соберет представителей органов исполнительной власти субъектов ДФО, учителей физической культуры, тренеров и преподавателей учреждений спорта, специалистов отвечающих за физподготовку в ВУЗах, а также представителей региональных федераций самбо.

Планируется, что всего в форуме участие примут 380 человек. "В рамках форума состоится пленарное заседание, а также круглые столы "Развитие самбо в Дальневосточном федеральном округе" и "Практика внедрения проекта самбо в школу и в ВУЗы". Для участников также пройдут практические занятия и показательные выступления самбистов. Для тех, кто проявляет интерес к данной тематике, но по каким-то причинам не сможет участвовать в форуме, будет организована интернет трансляция всех мероприятий", - отметил заместитель министра – председатель комитета по развитию физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений министерства физической культуры и спорта края Дмитрий Чикунов.

В рамках форума также состоится торжественная церемония закладки капсулы в фундамент будущего Дворца единоборств "Самбо". Планируется, что участие в ней примут заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, руководитель рабочей группы по развитию самбо Рашид Нургалиев, заместитель министра спорта Российской Федерации Наталья Паршикова, заместитель министра образования и науки России Вениамин Каганов, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и Губернатор края Вячеслав Шпорт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.