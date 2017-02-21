Фонд реформирования ЖКХ обещает 90 млн рублей Хабаровскому краю

Финансовую поддержку по программе переселения из аварийного жилья может оказать Хабаровскому краю Фонд содействия реформированию ЖКХ. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Константин Цицин.

«У нас везде в регионах сложное финансовое состояние, поэтому решение практически уже принято, что дополнительные 90 с небольшим млн рублей на поддержку программе переселения в этом году ещё поступит. Сразу хочу сказать, что губернатор края Вячеслав Шпорт абсолютно правильно сказал, что программа тяжело начиналась, но сегодня всё встало на свои рельсы. Программа переселения выполнена почти 88 %. Есть абсолютная уверенность, что летом, где-то в июне-июле, она будет полностью закончена. Весь аварийный фонд, который планировался, в крае будет расселен. Останется идти дальше вперёд. Программа будет продолжаться. Надеюсь, что сотрудничество ещё будет продлено», – отметил он.

С 2011 года при содействии Фонда в различных районах удалось построить 46 малоэтажных домов, приобрести 83 готовых помещения. Это позволило ликвидировать 194 ветхих барака 30-40-х годов постройки. В итоге, в новые квартиры переехали около 3 тыс граждан, чьи условия проживания уже не соответствовали нормам. В настоящее время осталось сдать около 5,7 тыс кв м жилья, что позволит расселить 327 граждан. ИА «Хабаровский край сегодня»