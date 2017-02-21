На прилавках Хабаровских магазинов в конце марта появится свежая клубника

Клубника сейчас зреет в теплицах села Челны. Впервые клубника выращивается зимой на земле,а не на гидропонике. Семь лет назад здесь решили профессионально начать выращивать клубнику, причем, как в открытом грунте, так и в теплицах. Задача была, чтобы в магазинах она продавалась восемь месяцев в году.

Готовой технологии, как получить высокий урожай клубники в закрытом грунте, нет. Поэтому владельцы в постоянном поиске. Они перечитали всю литературу, которая выпускалась в стране, и нашли серьезные исследования в библиотеке Конгресса США. Все они принадлежали одному автору, китайскому ученому. Теперь хабаровские предприниматели консультируются с ним.

- Стоит упустить какой-то нюанс, к примеру, не добавить нужного количества молибдена или хрома, и урожая не будет, - сказал генеральный директор ООО «Нива» Леонид Игумнов. –Так же и с опылением. Если нам удастся завезти на Дальний Восток испанских шмелей, то урожай можно увеличить в два раза. Пока Леонид Игумнов рассчитывает, что с каждой сотки земли они смогут получать 1,5 тонны клубники. Это больше, чем дачники с такой площади собирают картошки. Так что, если в селе Челны Хабаровского района пойдет сладкий бизнес, хабаровчане на вопрос, когда у вас появляется первая клубника, смогут отвечать: «В шесть утра». ИА «Хабаровский край сегодня»