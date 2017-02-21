В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 22 февраля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
22 февраля
Церемония возложения цветов к мемориалу на площади Славы, посвященная Дню защитника Отечества. 11.30.
Городское торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85. 15:00.
Тематическое занятие «Волочаевские дни». Центр патриотического воспитания. Ул. Тургенева, 65Б. (по записи) Информация по тел: 8-984-176-00-70. Кобзев Никита Сергеевич.
Центральный район. Возложение цветов к мемориалу «Танк», посвященное Дню защитника Отечества. Мемориал «Танк». 12:30. Информация по тел: 40-89-15; 40-89-16.
Краснофлотский район. Концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества. Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 15:00. Информация по тел: 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.
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