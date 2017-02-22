Информация городской диспетчерской службы на 22 февраля 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 22 февраля нет отключений горячей, холодной воды и отопления. В городе не работает 63 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 102 единицы техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 34 машины. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 1340 кубометров снега, на дороги города высыпано 80,5 тонны песчано-соляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 48 ДТП, эвакуировано 12 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 6 возгораний, на пульт «03» поступило 756 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 650 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 587 автобусов.