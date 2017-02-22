Оперативная информация на 22 февраля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло.ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 10 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС состоит 30 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-2, МР им. Лазо-9, Охотский МР-4, Амурский МР-1, Хабаровский МР – 3, Ульчский МР-6). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.

За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: 21.02.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 55 ед. техники; в г. Хабаровске 906 чел. 110 ед. тех., вывезено 610 м3 снега, посыпано ПСС 52,7 т.

Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 13.02.2017 г. по 19.02.2017 г. зарегистрировано 8818 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. В целом эпидемиологический порог по краю не превышен (- 38,3 % в сравнении с эпидпорогом). Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Вяземском районе.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск днем небольшой снег южный 5-10 м/с от -18ºС до -20ºС от -7ºС до -9ºС Южные районы днем местами небольшой снег, снег юго-западный, южный 6-11 м/с от -15ºС до -21ºС от -3ºС до -8ºС Центральные районы без осадков (Хабаровский, Амурский, Нанайский р-ны – днем местами небольшой снег) юго-западный, северо-западный 2-11 м/с от -15ºС до -33ºС от -5ºС до -15ºС Северные районы без осадков (Охотский р-н- местами небольшой снег) западный, северо-западный 2-13 м/с от -13ºС до -33ºС от -7ºС до -14ºС

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

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